В сборной России по фристайлу сменился главный тренер

Николай Шимбуев возглавил команду вместо Михаила Носова

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Николай Шимбуев сменил на посту главного тренера сборной России по фристайлу Михаила Носова. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"Мы сделали корректировки в тренерских штабах, они коснулись всех дисциплин, кроме ски-кросса и акробатики, - сказал Курашов. - Это не означает, что кто-то плохо работал или не справлялся. Коррективы мы начали производить еще по ходу - у нас появились новые специалисты по физподготовке, аналитики, достаточно серьезно усилили комплексную научную группу по каждой дисциплине".

"Михаил Носов продолжит работу в должности спортивного директора федерации", - отметил он.

Носов возглавлял сборную России по фристайлу с 2019 года. Шимбуев в прошлом возглавлял резервную сборную России и являлся старшим тренером национальной команды в дисциплине "могул".