8 июня, 15:15
Летние олимпийские виды спорта

Чемпионка Олимпиады Ласицкене восстанавливается после травмы и пропустит ближайшие старты

Антон Новодережкин/ ТАСС
Мария Ласицкене
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Как сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян, выход в сектор будет зависеть от темпов ее восстановления

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене продолжает восстанавливаться после травмы ахилла и пропустит ближайшие старты. Об этом ТАСС в четверг сообщил личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

"Маша прошла первое обследование и сейчас уже приступила к восстановлению, - сказал Габрилян. - Медобследования будут продолжаться. Могу сказать, что она пропустит неопределенное количество стартов, выход в сектор будет зависеть от скорости восстановления".

6 июня в Лужниках в рамках Недели легкой атлетики в Москве прошел турнир по прыжкам в высоту среди профессиональных спортсменов, на котором олимпийская чемпионка первоначально планировала участвовать.

30-летняя Ласицкене открыла летний сезон 25 мая на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи, где показала второй результат, прыгнув на 1,88 метра. После окончания соревнований спортсменка сообщила журналистам, что испытывает боль в ахилле и собирается пройти медицинское обследование в одной из столичных клиник. 

Теги:
Летние олимпийские виды спортаЛасицкене, Мария Александровна
© Информационное агентство ТАСС
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