Ольховский назвал блестящей игру россиянок на юниорском Roland Garros

По мнению победителя двух турниров Большого шлема в миксте, выход трех российских спортсменок в полуфинал турнира говорит о том, что в России очень сильная школа тенниса

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские теннисистки показывают блестящую игру на юниорском Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Такое мнение ТАСС в четверг высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В четверг три россиянки вышли в полуфинал соревнований. Алина Корнеева в четвертьфинале победила японку Маю Кроссли, Алиса Октябрева переиграла американку Клерви Нгуну, Анастасия Гурева обыграла датчанку Ребекку Мортенсен. Еще в одном четвертьфинале Алевтина Ибрагимова уступила перуанке Перес Аларкон.

"Наши девушки блестяще играют на юниорском турнире. Жалко, что проиграла Алевтина Ибрагимова, хотя вела по счету и игре, так бы уже точно у нас была бы победа. Три россиянки вышли в полуфинал юниорского Roland Garros, это очень хорошее достижение, которое говорит о том, что в нашей стране очень сильная школа тенниса. Наверное, фаворитом в четверке сильнейших будет Алина Корнеева", - сказал Ольховский.

Турнир юниоров на Roland Garros завершится 10 июня. Действующей победительницей соревнований у девушек является чешка Луция Гавличкова. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (1998) и Дарья Касаткина (2014).