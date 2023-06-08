Чешская теннисистка Мухова вышла в финал Roland Garros

В 1/2 финала Мухова победила вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко

ТАСС, 8 июня. Чешка Каролина Мухова в четверг в полуфинальном матче Roland Garros обыграла белоруску Арину Соболенко, занимающую второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5 в пользу чешской теннисистки. В третьем сете Соболенко вела со счетом 5:2. В финале Мухова сыграет с победительницей встречи между первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек и бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

Муховой 26 лет, она располагается на 43-м месте в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA. Спортсменка превзошла свой лучший результат на турнирах Большого шлема, ранее она выходила в полуфинал Australian Open 2021 года.

Соболенко 25 лет, на ее счету 13 побед на турнирах под эгидой WTA. Лучшим достижением белоруски на турнирах Большого шлема является победа на Australian Open 2023 года. На Roland Garros она ранее не проходила дальше третьего круга. На счету Соболенко также две победы на турнирах Большого шлема в парном разряде: в 2019 году она выиграла US Open, в 2021-м - Australian Open, обе победы она одержала в паре с бельгийкой Элизе Мертенс.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Финал в женском одиночном разряде запланирован на 10 июня. Действующей победительницей турнира является Свёнтек. Из россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).