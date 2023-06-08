Союз ММА России проведет экстренное заседание по факту смерти подростка на турнире

Как сообщил ТАСС первый вице-президент организации Андрей Терентьев, заседание президиума пройдет 25 июня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Союз смешанных единоборств (ММА) России проведет экстренное заседание после случая смерти подростка на турнире в Белогорске. Об этом ТАСС в четверг сообщил первый вице-президент организации Андрей Терентьев.

О гибели подростка 4 июня в своем телеграм-канале написал глава Белогорска Станислав Мелюков. Он сообщил, что при проведении соревнований были соблюдены все необходимые юридические процедуры - положение о турнире, согласие родителей на участие несовершеннолетнего, допущенный состав участников.

"Мы отозвали судейскую лицензию главного судьи соревнований. По итогам внутреннего расследования рассматриваем в том числе проведение в Амурской области судейского и тренерского семинара, а также факт отстранения от должности президента местной федерации. Все эти вопросы более подробно будут обсуждаться на экстренном заседании президиума 25 июня", - сказал Терентьев.

5 июня сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело в отношении судьи прошедших в Белогорске соревнований по ММА. По версии следствия, во время турнира подозреваемый допустил к проведению боя двоих несовершеннолетних спортсменов без боксерских шлемов открытого типа. Такие шлемы являются обязательными в возрастной группе 16-17 лет. В результате поединка 16-летний спортсмен получил травму, несовместимую с жизнью.