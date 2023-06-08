Федор Емельяненко прокомментировал смерть подростка на турнире по ММА

Глава Союза ММА России заявил, что организация планирует обсудить ужесточение правил, касающихся лицензирования судей, тренеров, организаторов соревнований

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Союз смешанных единоборств (ММА) России обсудит ужесточение правил после смерти подростка на турнире в Белогорске. Об этом ТАСС в четверг заявил президент организации Федор Емельяненко.

"Трагедия, произошедшая в Белогорске, никого не оставила равнодушным, - сказал Емельяненко. - К сожалению, ни один спортсмен ни в одном виде спорта не застрахован от несчастного случая. История спорта знает огромное количество смертельных случаев и тяжелых травм, которые произошли из-за стечения обстоятельств".

"Мы как спортивные функционеры постоянно ужесточаем правила для безопасности каждого спортсмена. Именно поэтому Союз ММА России провел внутреннее расследование, с результатами которого вы с можете ознакомиться на официальном сайте союза. А на ближайшей отчетно-выборной конференции, которая пройдет 25 июня, мы обсудим ужесточение правил, касающихся лицензирования судей, тренеров, организаторов соревнований", - добавил функционер.

5 июня сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело в отношении судьи прошедших 4 июня в Белогорске соревнований по ММА. По версии следствия, во время турнира подозреваемый допустил к проведению боя двоих несовершеннолетних спортсменов без боксерских шлемов открытого типа. Такие шлемы являются обязательными в возрастной группе 16-17 лет. В результате поединка 16-летний спортсмен получил травму, несовместимую с жизнью.

О гибели подростка в минувшее воскресенье написал в своем телеграм-канале глава Белогорска Станислав Мелюков. Он сообщил, что при проведении соревнований были соблюдены все необходимые юридические процедуры - положение о турнире, согласие родителей на участие несовершеннолетнего, допущенный состав участников. В Союзе ММА России сообщили, что организация выясняет обстоятельства смерти участника турнира.