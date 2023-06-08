"Ак Барс" и Liga Pro Team сыграют в финале турнира по фиджитал-хоккею в Казани

Финальная встреча пройдет 9 июня

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Российские команды "Ак Барс" и Liga Pro Team сыграют в финале хоккейного турнира на Седьмых фиджитал-играх в Казани. В четверг в полуфинале "Ак Барс" обыграл латвийскую команду Underdogs со счетом 11:1, Liga Pro Team была сильнее другого российского коллектива 3Frenzy (7:6).

Финальная встреча состоится 9 июня. 12 июня в рамках Седьмых фиджитал-игр начнутся соревнования по фиджитал-единоборствам. Завершатся соревнования гонкой дронов 17 июня.

Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся с 24 ноября по 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - с 5 по 11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - с 9 по 10 марта (фиджитал-гонки), пятый - с 16 по 19 мая (фиджитал-футбол), шестой турнир стартовал 27 мая и завершится 7 июня (Standoff 2, CS:GO, Warface).

Соревнования проводятся в преддверии "Игр будущего", которые впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.