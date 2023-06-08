Шубенков раскритиковал организаторов Дня спринта, разместивших зрителей далеко от старта

Спортсмен в четверг одержал победу на дистанции 110 метров с барьерами

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Организаторам Дня спринта следовало перенести зону старта поближе к зрительской трибуне. Такое мнение в четверг журналистам высказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

"Странный тут стадион, трибуны там, а старты на противоположной стороне, - заметил Шубенков. - Надо было сделать по-другому, считаю это неправильным. Хотя видно, что тут все под телевидение сделано. А так народ сейчас сидит на трибуне и смотрит соревнования в своих телефонах".

Неделя легкой атлетики в Москве проходит в Южном ядре "Лужников", на этом стадионе есть только одна трибуна. С 8 по 9 июня за награды борются спринтеры.

В четверг на Дне спринта Шубенков был первым на своей дистанции с результатом 13,42 секунды.