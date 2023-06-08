Российские шахматисты выиграли девять наград на детско-юношеском первенстве мира по рапиду

Спортсмены завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские шахматисты завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали на детско-юношеском первенстве мира по рапиду. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.

Сергей Склокин стал сильнейшим среди мальчиков до 10 лет, Кристина Завиваева выиграла золото в соревновании девочек до 10 лет, Александра Шведова заняла первое место среди девушек до 16 лет, в той же возрастной категории среди мальчиков лучшим стал Володар Мурзин. Серебряными призерами соревнований стали Таймаз Темирбеков (до 12 лет) и Алексей Гребнев (до 16 лет), бронзовыми - Диана Преображенская (до 12 лет), Савва Ветохин (до 14 лет) и Анна Шухман (до 14 лет).

Всего в соревнованиях в Батуми приняли участие 459 спортсменов, среди которых было 49 россиян. Российские шахматисты выступали на турнире под флагом Международной шахматной федерации. С 10 по 11 июня пройдет детско-юношеское первенство мира по блицу.