Юристы надеются на отмену санкций к Мазепину, несмотря на отказ во въезде в Великобританию

Ожидается, что рассмотрение иска об отмене санкций против гонщика состоится в июле

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Юристы российского гонщика Никиты Мазепина надеются на честный и справедливый исход дела об отмене введенных против спортсмена санкций, несмотря на отказ пилоту во въезде в Великобританию. Комментарий юристов ТАСС в четверг предоставила команда Мазепина.

8 июня агентство Bloomberg сообщило, что лондонский суд отказал российскому гонщику Никите Мазепину во въезде в Великобританию. 3 мая в команде Мазепина сообщили ТАСС, что гонщик обратился в суд Великобритании с намерением добиться отмены введенных против него санкций. По информации Bloomberg, Мазепину было необходимо посетить Великобританию, чтобы начать переговоры с гоночными командами.

"Сегодняшнее промежуточное решение о временных мерах хоть и разочаровало нас, но не влияет на судьбу нашего иска в целом. Судья основывался на том, что наши аргументы в рамках основного разбирательства достойны рассмотрения судом. Мы ожидаем, что иск будет рассмотрен по существу в июле, и у нас есть все основания надеяться на честный и справедливый исход дела, который позволит Никите полноценно вернуться в международный автоспорт", - говорится в заявлении юристов.

2 марта стало известно, что Европейский суд юстиции разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в "Формуле-1", в других чемпионатах под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA), тренировках, занятиях, а также для продления суперлицензии FIA и прохождения медицинского обследования по требованию Международной автомобильной федерации.

Единственный сезон в "Формуле-1" Мазепин провел в 2021 году в составе команды "Хаас". Лучшим результатом гонщика стало 14-е место. 5 марта 2022 года "Хаас" объявил о расторжении контракта с Мазепиным из-за ситуации на Украине. Позднее против гонщика ввела санкции Великобритания, также он был включен в санкционный список ЕС.