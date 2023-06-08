Бывший футбольный вратарь Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом "Оксфорд"

Команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Великобритании

ТАСС, 8 июня. Бывший вратарь сборной Чехии по футболу Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом "Оксфорд". Об этом в четверг сообщила пресс-служба "Оксфорда".

"Оксфорд" стал третьим клубом в хоккейной карьере Чеха. Ранее он выступал за "Гилфорд" с 2019 по 2022 год, а прошлый сезон провел в "Челмсфорде". В завершившемся чемпионате во втором по силе дивизионе чемпионата Великобритании Чех провел 11 матчей, в которых его команда одержала 6 побед. Вратарь отразил 90,3% бросков по своим воротам и в среднем пропускал 3,89 шайбы за игру.

Чеху 41 год, в период карьеры футболиста он выступал за чешские клубы "Хмель" и "Спарта", французский "Ренн", английские "Челси" и "Арсенал". В составе "Челси" он стал четырехкратным чемпионом Англии и четырехкратным обладателем кубка страны, в 2012 году - победителем Лиги чемпионов, в 2013 году - Лиги Европы. С "Арсеналом" Чех один раз завоевал кубок и дважды - Суперкубок Англии. В составе сборной Чехии вратарь выступал с 2001 по 2016 год и провел 125 матчей.

"Оксфорд" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Великобритании.