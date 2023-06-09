Глава МОК Бах и Макрон обсудили вопрос допуска российских атлетов до международных стартов

Представитель Международного олимпийского комитета поддержал позицию президента Франции по условиям участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях

ТАСС, 9 июня. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в четверг провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже. Стороны обсудили в том числе вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований, сообщает пресс-служба МОК.

Бах поблагодарил Макрона за недавнее заявление на саммите G7 в Хиросиме относительно автономии спорта и условий участия российских и белорусских атлетов в международных стартах в соответствии с рекомендациями МОК. Стороны подтвердили, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято МОК "в надлежащее время" и что они будут продолжать сотрудничество в этом отношении.

Также Бах и Макрон обсудили подготовку к Олимпийским играм. Они выразили полную поддержку организационному комитету "Париж-2024" и его президенту, олимпийскому чемпиону Тони Эстанге, который также присутствовал на встрече.

19 мая лидеры стран "Большой семерки" высказались за допуск россиян и белорусов до международных соревнований, но не в качестве представителей своих государств.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.