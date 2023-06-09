"Флорида" сократила отставание в финальной серии плей-офф НХЛ против "Вегаса"

Второй звездой матча был признан вратарь "Флориды" россиянин Сергей Бобровский

ТАСС, 9 июня. "Флорида" дома со счетом 3:2 после овертайма победила "Вегас" в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в пятницу в Санрайзе.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэндон Монтур (5-я минута), Мэттью Ткачук (58) и Картер Верхаге (65). У проигравших отличились Марк Стоун (17) и Джонатан Маршессо (35). Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 27 и был признан второй звездой матча. Его соотечественник нападающий "Вегаса" Иван Барбашев не набрал очков.

После трех матчей "Вегас" ведет в финальной серии со счетом 2-1. Следующая игра пройдет в ночь на 12 июня в Санрайзе. При этом "Флорида" впервые в своей истории победила по ходу решающего противостояния турнира. В 1996 году команда со счетом 0-4 уступила "Колорадо".

"Флорида" одержала седьмую победу в овертайме по ходу нынешнего розыгрыша плей-офф и вышла на второе место по этому показателю в истории НХЛ. Ранее по семь раз за пределами основного времени в Кубке Стэнли побеждали "Каролина" (2002), "Анахайм" (2003) и "Тампа" (2020). Рекорд принадлежит "Монреалю", который в 1993 году выиграл десять матчей плей-офф после овертайма.

По итогам регулярного чемпионата "Вегас" стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, в первом раунде плей-офф команда обыграла "Виннипег" (4-1), во втором - "Эдмонтон" (4-2), в третьем - "Даллас" (4-2). "Флорида" заняла четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В предыдущих раундах команда была сильнее "Бостона" (4-3), "Торонто" (4-1) и "Каролины" (4-0).