Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года

Соревнования пройдут в пяти регионах России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов Российской Федерации. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Минспорта.

В соревнованиях примут участие 2 500 спортсменов, которые разыграют 108 комплектов наград в 14 олимпийских зимних видах спорта: биатлон, бобслей (в том числе скелетон), горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, ски-альпинизм, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей.

Церемонии открытия и закрытия Спартакиады пройдут в Челябинске. В Челябинской области запланировано проведение соревнований по семи видам спорта: сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), фигурное катание, биатлон, хоккей. Свердловская область примет соревнования по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и альпинизму (ски-альпинизму), Краснодарский край - по бобслею и санному спорту, Тюменская область - по лыжным гонкам, Красноярский край - по керлингу и фристайлу (дисциплины "акробатика" и "могул").

Соревнования пройдут по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии. "Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта станет крупнейшим спортивным мероприятием в 2024 году, в ней примут участие 2 500 сильнейших спортсменов страны. Символично, что Спартакиада пройдет в дни, когда мы будем отмечать десятилетие Олимпийских зимних игр в Сочи - одного из самых значимых событий в новейшей истории нашей страны. В России традиционно любят зимние виды спорта, а с проведением Игр-2014 количество их поклонников значительно возросло", - отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Важно то, что мы активно используем наследие Игр, - продолжил он. - Например, соревнования Спартакиады по бобслею и санному спорту пройдут на олимпийской санно-бобслейной трассе. В регионах для проведения соревнований будут также задействованы объекты, принимавшие крупные международные турниры. По поручению президента правительство России уделяет большое внимание развитию в субъектах спортивной инфраструктуры как для массового спорта, так и для крупных спортивных комплексов в сфере спорта высоких достижений".

Спартакиада станет важной частью календаря зимнего сезона

В соревнованиях Спартакиады также будут задействовано более 900 тренеров и специалистов, более 700 судей. "Летом 2022 года мы успешно провели Спартакиаду, охватившую 12 регионов страны. Уверен, что соревнования зимней Спартакиады пройдут на таком же высоком организационном уровне и вызовут широкий интерес у спортивных болельщиков по всей стране", - подчеркнул министр спорта РФ Олег Матыцин.

"В Красноярском и Краснодарском крае, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях в течение десяти соревновательных дней соберутся лидеры по зимним олимпийским видам спорта. Для спортсменов Спартакиада станет важным внутрироссийским стартом, на котором можно оценить свой уровень подготовки и конкурировать с сильнейшими. Для нас в приоритете формирование сильной национальной системы спорта, и Спартакиада станет одним из ключевых элементов спортивного календаря сезона", - добавил он.

Спартакиада по летним видам спорта проходила с 10 августа по 2 октября 2022 года. В 12 субъектах РФ состоялись соревнования по 39 видам спорта (53 зачетным дисциплинам). В соревнованиях приняло участие 9 513 человек из 82 субъектов РФ и федеральной территории Сириус.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.