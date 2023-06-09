СМИ: "Аякс" сделал официальное предложение "Краснодару" по покупке футболиста Сперцяна

Сумма возможного трансфера может составить €9 млн

ТАСС, 9 июня. Руководство нидерландского футбольного клуба "Аякс" сделало официальное предложение "Краснодару" по трансферу армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом в пятницу сообщает газета De Telegraaf.

По информации источника, спортивный директор "Аякса" Свен Мислинтат уже обратился в агентство, представляющее интересы Сперцяна. Сумма возможного трансфера может составить €9 млн.

Сперцяну 22 года, он является воспитанником "Краснодара". За основную команду игрок выступает с 2018 года, в ее составе полузащитник провел 73 матча в разных турнирах, отметившись 22 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. В прошедшем сезоне РПЛ Сперцян стал лучшим ассистентом лиги, записав на свой счет 11 результативных передач.