Тренер ЦСКА Федотов назвал предстоящий суперфинал Кубка России главным матчем в карьере

ТАСС, 9 июня. Предстоящий суперфинал Фонбет - Кубка России по футболу против "Краснодара" станет самым важным для главного тренера московского ЦСКА Владимира Федотова. Об этом специалист рассказал "Спорт-Экспрессу" в пятницу.

Встреча пройдет 11 июня и начнется в 17:00 мск.

"На данный момент да, конечно", - ответил Федотов на вопрос, станет ли для него суперфинал Кубка России самым важным матчем в тренерской карьере.

Специалист прокомментировал серебряные медали армейцев по итогам чемпионата России. "Эмоции притупленные, потому что еще есть главный матч - суперфинал Кубка России, - сказал Федотов. - Все мысли направлены на подготовку к нему. Естественно, мы порадовались, но нужно сохранить эмоции на последнюю игру".

По итогам 30 туров ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, набрав 58 очков. Победителем турнира в пятый раз подряд стал петербургский "Зенит", на счету которого 70 очков.