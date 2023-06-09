9 июня, 07:21
Футбол в России

Алдонин: игра в Москве не даст ЦСКА преимущества в суперфинале Кубка России по футболу

Станислав Красильников/ ТАСС
Евгений Алдонин
© Станислав Красильников/ ТАСС

Матч между армейцами и "Краснодаром" пройдет 11 июня на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Проведение суперфинала Фонбет - Кубка России по футболу в Москве не даст большого преимущества столичному ЦСКА над "Краснодаром". Такое мнение ТАСС в пятницу высказал обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе армейцев Евгений Алдонин.

"В таких турнирах не бывает легких соперников, кто бы ни вышел в финал, всем будет тяжело. На мой взгляд, явного фаворита в этой игре нет. В таких матчах уровень мастерства команды и отдельных игроков не главное. Несмотря на то что ЦСКА будет играть в Москве, им это большого преимущества не даст", - сказал Алдонин.

Суперфинал турнира пройдет 11 июня в Москве на стадионе "Лужники". Встреча начнется в 17:00 мск. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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