Федотов назвал торжеством справедливости отмену красной карточки футболисту Роше

Игрок ЦСКА был удален в матче против "Спартака" за повторение непристойного жеста игрока красно-белых Александра Соболева

ТАСС, 9 июня. Решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) отменить красную карточку бразильскому защитнику московского ЦСКА Виллану Роше является торжеством справедливости. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в пятницу высказал главный тренер столичной команды Владимир Федотов.

"На все сто процентов [справедливость восторжествовала]. Хотя думаю, что даже этот вопрос не пришлось бы поднимать, будь судья более оперативным при вмешательстве в эпизод", - сказал Федотов.

Наставник армейцев рассказал о том, как отреагировали в команде на произошедшую ситуацию. "Конечно, поддержали, поаплодировали его рассудку и хладнокровию, что он не поддался. Думаю, что стоит сказать "браво" за это. Не знаю, что бы сделал на его месте другой футболист", - сказал Федотов.

21 мая ЦСКА в гостях уступил московскому "Спартаку" со счетом 1:2. На 69-й минуте Роша и российский нападающий красно-белых Александр Соболев получили красные карточки. Как отмечается в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ, игроки были удалены с поля за непристойный жест в направлении трибуны и ассистента главного арбитра. Позднее КДК дисквалифицировал форварда Собоелва на четыре матча и отменил красную карточку, показанную Роше.