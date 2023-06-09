Тарпищев не удивлен успешным выступлением российских юниорок на Roland Garros

В пятницу в полуфинале турнира сыграют три российские теннисистки

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Успешное выступление российских юниорок на Roland Garros не является чем-то удивительным, так как в нашей стране много талантливой молодежи. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Три российские теннисистки сыграют в полуфинале юниорского Roland Garros. Победительница юниорского Australian Open 2023 года Алина Корнеева встретится с 14-летней Алисой Октябревой, Анастасия Гурьева - с перуанкой Лусианой Перес Аларкон, обыгравшей в четвертьфинале россиянку Алевтину Ибрагимову.

"Думаю, у нас и четыре полуфиналистки могли быть в этом году. Это не удивительно - мы много раз говорили, что молодежь у нас талантливая, - сказал Тарпищев. - Корнеева может выиграть второй [юниорский] турнир Большого шлема. Хвалить ее еще рано, но сам факт, что на одном покрытии выиграла, и на втором как минимум полуфинал, - это что-то значит. Формируется правильно".

Полуфинальные матчи пройдут в пятницу. Действующей победительницей юниорского Roland Garros является чешка Луция Гавличкова. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (1998) и Дарья Касаткина (2014).

Корнеевой 16 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она располагается на 331-м месте. Октябрева занимает 74-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). 18-летняя Гурьева занимает в юниорском рейтинге ITF 52-е место, 18-летняя Ибрагимова - 23-ю строчку.