Федотов считает, что ЦСКА необходимо усилить состав перед началом следующего сезона

Главный тренер армейцев отметил, что команде всегда нужны конкурентоспособные футболисты

ТАСС, 9 июня. Московский футбольный клуб ЦСКА должен усилить состав перед началом следующего сезона. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в пятницу высказал главный тренер армейцев Владимир Федотов.

"Мы знаем, что всегда нужна свежая кровь, требуются конкурентоспособные футболисты, это двигает команду вперед, по-другому никак, - сказал Федотов. - Ну и в том состоянии, в котором сейчас команда, я думаю, что это крайне необходимо для удлинения скамейки".

По итогам нынешнего сезона ЦСКА занял второе место в турнирной таблице чемпионата России и вышел в финал кубка страны, где 11 июня сыграет с "Краснодаром".