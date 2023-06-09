9 июня, 08:12
Футбол в России

Федотов считает, что ЦСКА необходимо усилить состав перед началом следующего сезона

Главный тренер армейцев отметил, что команде всегда нужны конкурентоспособные футболисты

ТАСС, 9 июня. Московский футбольный клуб ЦСКА должен усилить состав перед началом следующего сезона. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в пятницу высказал главный тренер армейцев Владимир Федотов.

"Мы знаем, что всегда нужна свежая кровь, требуются конкурентоспособные футболисты, это двигает команду вперед, по-другому никак, - сказал Федотов. - Ну и в том состоянии, в котором сейчас команда, я думаю, что это крайне необходимо для удлинения скамейки".

По итогам нынешнего сезона ЦСКА занял второе место в турнирной таблице чемпионата России и вышел в финал кубка страны, где 11 июня сыграет с "Краснодаром". 

Теги:
Российский футбол
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