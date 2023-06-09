Сын Гаврилова рассказал о настроении бывшего футболиста "Спартака" после операции

Состояние экс-игрока стабильное

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Состояние чемпиона СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрия Гаврилова является стабильным, он находится в приподнятом настроении после перенесенной операции. Об этом ТАСС в пятницу сообщил его сын Василий Гаврилов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня Василий Гаврилов сообщил, что его отцу провели операцию на сонной артерии.

"Состояние Юрия Васильевича стабильное, идет на поправку, - сказал Василий Гаврилов. - В приподнятом настроении, шутит. Пока что речь нарушена, но врачи говорят, что со временем все стабилизируется. Предварительно выпишут через 5-10 дней, пока точно ничего не сказали".

Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру", "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", российских "Мострансгазе" и "Торпедо-Металлурге".