Ольховский считает, что теннисистка Корнеева готова играть на взрослом уровне

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте также назвал россиянку фаворитом юниорского Roland Garros

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Победительница юниорского Australian Open российская теннисистка Алина Корнеева имеет все для игры на взрослом уровне. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

На юниорском Roland Garros Корнеева дошла до полуфинала, в котором сыграет с соотечественницей Алисой Октябревой. Матч пройдет в пятницу.

"Я считаю, что она готова играть по взрослым. Мне кажется, Алина показывает очень хорошую, зрелую игру, у нее есть все, чтобы играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Посмотрим, как она доиграет юниорский Открытый чемпионат Франции, на мой взгляд, она фаворит турнира", - сказал Ольховский.

Корнеевой 16 лет, в рейтинге WTA она располагается на 331-м месте. На юниорском Australian Open она в финале обыграла соотечественницу Мирру Андрееву.