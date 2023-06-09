Андрей Тихонов считает ЦСКА фаворитом суперфинала Кубка России по футболу

Матч пройдет 11 июня на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА являются фаворитами суперфинала Фонбет - Кубка России с "Краснодаром", они показывали более целостную игру во время сезона. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал двукратный обладатель Кубка России в составе московского "Спартака", бывший тренер "Краснодара" Андрей Тихонов.

Суперфинал турнира пройдет 11 июня в Москве на стадионе "Лужники". Встреча начнется в 17:00 мск.

"Наверное, ЦСКА является фаворитом, потому что играет в Москве, а это количество болельщиков и поддержка, которая будет обеспечена армейцам, - сказал Тихонов. - К тому же ЦСКА показывал хорошую игру на протяжении всего сезона. Но что бы мы ни говорили, это кубок, одна игра, здесь 50 на 50, но у ЦСКА есть преимущество. У московской команды более целостная игра, также она находится в хорошем настроении, заняла второе место, могут выиграть кубок, тогда будет очень удачный сезон для них".

В нынешнем сезоне команды встречались друг с другом четыре раза. В чемпионате армейцы выиграли дома (4:1), игра в Краснодаре закончилась вничью (0:0), в кубке страны соперники обменялись домашними победами (3:0 в Москве, 1:0 в Краснодаре).

"У "Краснодара" такая же ситуация, ни одного трофея, поэтому хочется первый титул завоевать. Не нужно отталкиваться от тех результатов четырех матчей команд в этом сезоне, в этом только один плюс - в том, что команды очень хорошо знают друг друга. А так, это одна игра, все что угодно может произойти - и случайная красная карточка, и пенальти, сейчас VAR (система видеоассистента рефери - прим. ТАСС) работает великолепно, то есть все может быть, здесь загадывать нельзя", - добавил Тихонов.