Россиянка Корнеева вышла в финал юниорского Roland Garros

В полуфинале теннисистка обыграла соотечественницу Алису Октябреву

ТАСС, 9 июня. Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла соотечественницу Алису Октябреву в полуфинальном матче юниорского Roland Garros. Встреча прошла в пятницу.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в в пользу Корнеевой, посеянной на турнире под 3-м номером. Октябрева попала в основную сетку турнира через квалификацию. В финале Корнеева сыграет с победительницей матча между соотечественницей Анастасией Гурьевой (без номера посева) и перуанкой Лусианой Перес Аларкон (6-й номер).

Корнеевой 15 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 331-е место. Россиянка является победительницей юниорского Australian Open 2023 года. Октябревой 14 лет, она занимает 74-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF).

Действующей победительницей юниорского Roland Garros является Луция Гавличкова из Чехии. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (1998) и Дарья Касаткина (2014).