Первые матчи в новом спорткомплексе в Саратове планируется провести в начале 2024 года

Арена станет домашней для женской волейбольной команды "Протон", которая в мае впервые стала бронзовым призером чемпионата России

САРАТОВ, 9 июня. /ТАСС/. Первые матчи в спортивном комплексе, строительство которого началось в 2013 году в микрорайоне Солнечный-2 в Саратове, планируется провести в начале 2024 года. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале в пятницу.

"Сейчас на объекте работают порядка 100 человек. Подрядчик пообещал, что благоустройство должны завершить в августе. Планируется открыть объект в конце этого года, а уже в начале следующего провести здесь первые матчи", - написал губернатор.

Название спорткомплекса изменили с "Газовик" на "Протон-Арена". По словам главы региона, эту идею поддержали горожане, в том числе и спортивное сообщество. В спорткомплексе будет играть женская волейбольная команда "Протон", которая в мае впервые стала бронзовым призером чемпионата России.

"Важно создать для спортсменов самые современные условия, чтобы комплекс оправдывал свое название и стал ареной для соревнований самых разных масштабов. Все технические и вопросы по оборудованию уже решили", - добавил Бусаргин.

Спорткомплекс начали строить в жилом районе Солнечный-2 в 2013 году, на несколько лет проект был приостановлен. В 2020 году объект был переведен в областную собственность. В 2023 году стройплощадку посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин. При его поддержке были найдены средства в размере более 350 млн рублей на завершение работ.