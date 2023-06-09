Футболист Зиньковский назвал неоднозначным свой первый сезон в "Спартаке"

Полузащитник перешел в московский клуб летом 2022 года из самарских "Крыльев Советов"

ТАСС, 9 июня. Полузащитник Антон Зиньковский провел неоднозначный сезон в московском футбольном клубе "Спартак", однако бронзовые медали чемпионата России можно записать себе в актив. Об этом он в пятницу рассказал "Спорт-Экспрессу".

Зиньковский перешел в "Спартак" летом 2022 года из самарских "Крыльев Советов".

"Сезон получился неоднозначным лично для меня. Было много разных моментов - и хороших, и не очень. Заняли третье место, бронзовые медали - для меня они первые в карьере. Это плюс, можно занести в актив", - сказал Зиньковский.

Футболист также назвал самый запоминающийся момент по итогам сезона. "Мяч в ворота ЦСКА, он был номинирован на лучший гол чемпионата. Все сложилось вместе - и соперник принципиальный, дерби, и это был мяч, который вернул нас в игру. Действительно красивый гол получился".

Зиньковский провел за "Спартак" 37 матчей в различных турнирах. В них полузащитник отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.

"Спартак" в турнирной таблице чемпионата России занял третье место с 57 очками. Выше красно-белых расположились петербургский "Зенит" (70 очков) и московский ЦСКА (58).