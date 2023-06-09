На чемпионате России по вольной борьбе определится костяк сборной на чемпионат мира

Турнир пройдет в Каспийске с 20 по 24 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Чемпионат России по вольной борьбе в Каспийске будет определяющим в формировании состава на чемпионат мира в Сербии, где рассчитывает выступить национальная сборная. Об этом ТАСС в пятницу сообщил главный тренер команды олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов.

Чемпионат России по вольной борьбе с участием мужчин и женщин пройдет в Каспийске с 20 по 24 июня.

"На согласование в Объединенный мир борьбы (UWW) мы направили три состава. Сейчас наша основная задача - сформировать сборную и в дальнейшем отталкиваться от нее при определении составов на чемпионат мира и другие рейтинговые турниры, - рассказал Гацалов. - Чемпионат России в Каспийске позволит нам решить эту задачу".

"На предстоящем чемпионате страны мы увидим много молодых интересных спортсменов, которые уже сегодня наступают на пятки лидерам, - отметил Гацалов. - Это будущее нашей команды, которая продолжает обновляться. Ждем интересной борьбы в каждой весовой категории".

Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет 16-24 сентября в Белграде. 4 апреля UWW допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Также организация предложила Международному олимпийскому комитету смягчить критерии, позволяющие россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах. В UWW отметили, что в основном это будет связано с пунктом о работе с военными организациями в России по контракту. Спортсмены юношеских сборных не будут проверяться по этому критерию.