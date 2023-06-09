В визите тхэквондистов Ларина и Храмцова на чемпионат мира в Баку не нашли нарушений

Во Всемирной федерации тхэквондо отметили, что спортсмены контактировали с членами команды вне официальных мест проведения соревнований

ТАСС, 9 июня. Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) не выявила нарушений по факту присутствия на чемпионате мира в Баку россиян Максима Храмцова и Владислава Ларина, которые не были допущены к соревнованиям. Об этом в пятницу сообщил портал Inside the Games со ссылкой на пресс-службу World Taekwondo.

"World Taekwondo провело расследование по этому вопросу и может подтвердить, что спортсмены, о которых идет речь, не были допущены до участия в чемпионате мира по тхэквондо в Баку и им не был предоставлен доступ к каким-либо официальным соревнованиям или тренировочным площадкам, - говорится в заявлении. - Любое взаимодействие этих спортсменов с отдельными нейтральными спортсменами и вспомогательным персоналом в Баку проходило вне официальных мест проведения соревнований и тренировок и находится за пределами юрисдикции World Taekwondo".

23 мая пресс-служба Всемирной федерации тхэквондо объявила о допуске на чемпионат мира 23 спортсменов с нейтральным статусом. Из россиян к участию в турнире не были допущены Храмцов и Ларин. По информации ТАСС, спортсменов не допустили из-за претензий к их социальным сетям.

6 июня главный тренер сборной России Вадим Иванов рассказал ТАСС, что спортсмены поехали на турнир для помощи менее опытным партнерам по команде и просмотра выступления конкурентов. 7 июня Inside the Games сообщил, что Всемирная федерация тхэквондо проведет внутреннее расследование из-за присутствия на чемпионате мира Ларина и Храмцова.

Чемпионат мира в Баку завершился 4 июня. По итогам турнира российские спортсмены выиграли одну золотую и четыре бронзовые медали.