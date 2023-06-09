Борец Садулаев рассказал, что восстановление после операции проходит без осложнений

Спортсмен пропустит чемпионат России по вольной борьбе, который пройдет в Каспийске 20-24 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Восстановление после операции на ноге двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева проходит без осложнений, спортсмен уже готовится к предстоящим соревнованиям. Об этом Садулаев сообщил в пятницу ТАСС.

Ранее стало известно, что спортсмен пропустит чемпионат России по вольной борьбе, который пройдет в Каспийске 20-24 июня.

"Операцию сделали в апреле. Сейчас я продолжаю восстановительный курс, все проходит хорошо, без осложнений, но оптимальной формы к чемпионату России не набрал, - рассказал Садулаев. - Но я уже тренируюсь, готовлюсь к предстоящим стартам. Надеюсь выступить на чемпионате мира, а также в Лиге Поддубного, если для меня найдется подходящий соперник".

Садулаеву 27 лет, он является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. На счету борца пять побед на чемпионатах мира, четыре золотые медали чемпионатов Европы и две - Европейских игр. Садулаев был знаменосцем российской команды на Играх в Токио.