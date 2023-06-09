"Ак Барс" стал победителем турнира по фиджитал-хоккею в Казани

В финале российская команда "Ак Барс" со счетом 10:5 обыграла соотечественников из Liga Pro Team

КАЗАНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Российская команда "Ак Барс" со счетом 10:5 обыграла соотечественников из Liga Pro Team в финале хоккейного турнира на Седьмых фиджитал-играх в Казани. Решающий матч турнира прошел в пятницу в Казани.

В матче за третье место, который состоялся ранее в пятницу, еще один российский коллектив 3Frenzy со счетом 16:11 победил латвийскую команду Underdogs.

© Алина Файзрахманова/ ТАСС

12 июня в рамках Седьмых фиджитал-игр начнутся соревнования по фиджитал-единоборствам. Завершатся соревнования гонкой дронов 17 июня.

Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся с 24 ноября по 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - с 5 по 11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - с 9 по 10 марта (фиджитал-гонки), пятый - с 16 по 19 мая (фиджитал-футбол), шестой турнир стартовал 27 мая и завершился 7 июня (Standoff 2, CS:GO, Warface).

Соревнования проводятся в преддверии "Игр будущего", которые впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.