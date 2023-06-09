Газзаев считает, что у ЦСКА хороший психологический фон перед суперфиналом Кубка России

Матч пройдет 11 июня в Москве на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Психологический фон у московского футбольного клуба ЦСКА лучше, чем у "Краснодара" перед суперфиналом Фонбет - Кубка России. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

Суперфинал турнира пройдет 11 июня в Москве на стадионе "Лужники". Встреча начнется в 17:00 мск.

"Финал есть финал, обе команды прошли длинный путь, чтобы побороться за титул, поэтому говорить о фаворитах нет смысла, - сказал Газзаев. - Если говорить о том, кто лучше выглядит, то, конечно, у ЦСКА психологический фон намного лучше, так как команда стала серебряным призером, а турнирная таблица является зеркалом чемпионата России. То есть та команда, которая занимает какое-то место, его заслуживает в течение сезона. Если брать по функциональному, техническому, тактическому действиям и индивидуальному мастерству, то, конечно, сегодня ЦСКА является фаворитом".

"Но тем не менее нужно сказать, что вторую часть чемпионата России "Краснодар" провел неплохо, появилась сыгранность, победы пошли. Финал будет интересным для обеих команд, тем более для "Краснодара" в случае победы это будет первый титул. Матч вызывает большой интерес, мне кажется, что мы станем свидетелями очень интересной и красивой игры. Команды и футболисты покажут свои лучшие качества", - добавил Газзаев.

На вопрос, какой игры ждать от матча - открытой или закрытой, Газзаев сказал: "В первую очередь будет игра на результат. Можно красиво играть и проиграть, а все-таки финал состоит из одного матча. Поэтому каждая команда будет играть исключительно на результат".