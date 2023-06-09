9 июня, 13:57,
обновлено 9 июня, 14:06
Летние олимпийские виды спорта

Международная федерация дзюдо присудила золотую медаль чемпионата мира россиянину Тасоеву

Наталия Федосенко/ ТАСС
Инал Тасоев
© Наталия Федосенко/ ТАСС

IJF объявила победителями обоих участников финальной схватки, в которой победа изначально была присуждена французу Тедди Ринеру

ТАСС, 9 июня. Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение о присуждении золотой медали чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг российскому дзюдоисту Иналу Тасоеву. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба IJF.

В финальной схватке чемпионата мира, которая прошла 13 мая, Тасоев уступил французу Тедди Ринеру. Россиянин в контратаке смог применить прием, который привел к падению соперника. Судьи не усмотрели в действиях Тасоева техники дзюдо.

"После тщательного экспертного анализа IJF сделала вывод, что за атаку Тасоеву могла быть присуждена оценка. Поэтому IJF объявила обоих спортсменов победителями соревнований и присудила Тасоеву золотую медаль и рейтинговые очки", - говорится в заявлении IJF.

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Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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