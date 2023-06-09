Вратарь "Ак Барса" считает, что фиджитал-спорт может стать одной из олимпийских дисциплин

Амир Мифтахов посетил хоккейный турнир Седьмых фиджитал-игр

КАЗАНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Фиджитал-спорт с каждым годом набирает все большую популярность и в будущем вполне может стать одной из дисциплин Олимпийских игр. Такое мнение высказал журналистам в пятницу вратарь казанского клуба "Ак Барс" Амир Мифтахов во время финала хоккейного турнира Седьмых фиджитал-игр.

В финале российская команда "Ак Барс" со счетом 10:5 обыграла соотечественников из Liga Pro Team.

"Если [фиджитал-спорт] уже набирает такие обороты, все больше команд принимают участие, то все возможно, почему бы и нет", - сказал Мифтахов журналистам, отвечая на вопрос о возможном включении фиджитал-дисциплин в программу Олимпийских игр.

Спортсмен также поделился эмоциями от посещения соревнований. "Это что-то новое для меня. Интересно посмотреть: сначала играют на приставке, потом на льду, на такой маленькой площадке, 3х3. Общий счет, суммируются очки, поэтому нужно не только на льду быть сильным, но еще и на приставке уметь играть", - сказал Мифтахов, отметив, что формат 3х3 требует от вратарей еще большей концентрации, поскольку шайба может прилететь в любую секунду из любого угла.

Мифтахов рассказал, что его также приглашали в команду и предлагали принять участие в фиджитал-соревнованиях, но он предпочел немного отдохнуть. "Мне уже в этом году предлагали, спрашивали, буду ли я в Казани, просили сыграть, но хочу отдохнуть чуть-чуть от хоккея, пока идет отпуск", - сказал Мифтахов, добавив, что при случае с удовольствием сыграл бы в фиджитал-формате с коллегами из "Ак Барса". "С каждым из нашей команды сыграл бы, все замечательные игроки", - сказал вратарь.

О фиджитал-играх

Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября 2022 года, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся с 24 ноября по 10 декабря 2022 года (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - с 5 по 11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - с 9 по 10 марта (фиджитал-гонки), пятый - с 16 по 19 мая (фиджитал-футбол), шестой турнир стартовал 27 мая и завершился 7 июня (Standoff 2, CS:GO, Warface).

Соревнования проводятся в преддверии "Игр будущего", которые впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.