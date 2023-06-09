Соловейчик назвал справедливым решение IJF признать Тасоева чемпионом мира по дзюдо

Подобный шаг подчеркивает, что в центре дзюдо стоят спортсмены и защита их интересов, отметил глава Федерации дзюдо России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Решение Международной федерации дзюдо (IJF) присудить золотую медаль чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг россиянину Иналу Тасоеву свидетельствует о соблюдении в дзюдо принципов честности, смелости и справедливости. Такое мнение в пятницу высказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В финальной схватке чемпионата мира, которая прошла 13 мая, Тасоев уступил французу Тедди Ринеру. Россиянин в контратаке смог применить прием, который привел к падению соперника. Судьи не усмотрели в действиях Тасоева техники дзюдо. 9 июня IJF присудила Тасоеву золотую медаль и рейтинговые очки.

"Мы благодарим IJF и [президента организации] Мариуса Визера за справедливое решение, которое полностью соответствует философии и ценностям дзюдо, а также принципам честной игры. Ошибки допускают все, но только сильным духом хватает смелости признать это. Подобный шаг в очередной раз подчеркивает, что в центре нашего вида спорта стоят дзюдоисты и защита их интересов", - отметил Соловейчик.

"Я также хотел бы поздравить Инала Тасоева с абсолютно заслуженной золотой медалью: жизнь всегда вознаграждает тех, кто целиком и полностью отдается любимому делу, работает не покладая рук. Уверен, у него еще будет возможность отпраздновать завоевание чемпионского титула непосредственно на татами", - добавил он.

Чемпионат мира проходил в Дохе. Российские дзюдоисты выступали на нем в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. После решения IJF в активе российских спортсменов стало две золотые медали, первую завоевал Арман Адамян в весовой категории до 100 кг.

Тасоеву 25 лет, он является чемпионом Европы 2021 года, серебряным призером европейского первенства 2020 года. Он шесть раз одерживал победы на этапах турниров Большого шлема и Гран-при.