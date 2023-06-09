Победитель фиджитал-игр назвал причину успешного выступления на хоккейном турнире в Казани

В финале российская команда "Ак Барс" со счетом 10:5 обыграла соотечественников из Liga Pro Team

КАЗАНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Часть команды "Ак Барс", победившей в хоккейном турнире Седьмых фиджитал-играх, усиленно готовилась к диджитал-части, другая делала ставку на физический этап и тренировки на льду, такое разделение помогло коллективу одержать победу. Такое мнение высказал журналистам в пятницу член команды Булат Байкеев.

В финале российская команда "Ак Барс" со счетом 10:5 обыграла соотечественников из Liga Pro Team.

"Мы сознательно на это шли, тренировались. Была ставка на кибер, что мы будем с плюсом выходить, так все и случилось", - сказал Байкеев.

Игрок также поделился своими эмоциями после победы. "Я, если честно, устал, хочется отдохнуть, поэтому эмоции, наверное, не такие яркие. Сейчас немного придем в себя, а потом уже будем отмечать", - сказал спортсмен.

Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября 2022 года, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся с 24 ноября по 10 декабря 2022 года (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - с 5 по 11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - с 9 по 10 марта (фиджитал-гонки), пятый - с 16 по 19 мая (фиджитал-футбол), шестой турнир стартовал 27 мая и завершился 7 июня (Standoff 2, CS:GO, Warface).

Соревнования проводятся в преддверии "Игр будущего", которые впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.