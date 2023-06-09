Безопасность финала Лиги чемпионов в Стамбуле обеспечат около 15 тыс. полицейских

Матч между итальянским "Интером" и английским "Манчестер Сити" пройдет 10 июня

АНКАРА, 9 июня. /ТАСС/. Порядка 15 тыс. турецких полицейских будут обеспечивать безопасность финала Лиги чемпионов по футболу, который состоится 10 июня в Стамбуле. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор турецкого мегаполиса Давут Гюль.

Матч между итальянским "Интером" и английским "Манчестер Сити" пройдет на Олимпийском стадионе имени Ататюрка, начало - 22:00 мск.

"Подготовка к проведению матча завершена. Все безупречно. Следить за порядком будут порядка 15 тыс. полицейских. На матч прибудут около 70 тыс. зрителей, в том числе 52 тыс. иностранцев", - сказал он.

По словам губернатора, также приняты меры, касающиеся трансфера болельщиков из аэропортов Стамбула и отелей, обратные маршруты, таксисты предупреждены о недопустимости завышения цен. "Все маршруты как для общественного транспорта, так и такси определены. С этим также нет проблем", - заверил он.

Олимпийский стадион в Стамбуле второй раз в истории примет финал Лиги чемпионов: впервые решающая встреча главного еврокубкового турнира прошла здесь в 2005 году, тогда английский "Ливерпуль" в серии пенальти победил итальянский "Милан", отыгравшись со счета 0:3 после первого тайма.