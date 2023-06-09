"Спартак" отправил в РФС жалобу на решение о дисквалификации Соболева на четыре игры

Форвард красно-белых был дисквалифицирован за непристойный жест в адрес игрока ЦСКА Виллиана Роши в матче чемпионата России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московский "Спартак" отправил в апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) жалобу на решение о дисквалификации нападающего Александра Соболева. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Апелляционный комитет РФС получил жалобу от "Спартака" по дисквалификации Александра Соболева", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

24 мая контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Соболева на четыре матча за непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в игре 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). В тот же день руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что клуб обжалует решение после получения его полного текста. 6 июня глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил ТАСС, что комитет отправил "Спартаку" полный текст решения по дисквалификации Соболева.

Соболеву 26 лет, он выступает за "Спартак" с июля 2020 года. В прошедшем сезоне РПЛ нападающий провел за красно-белых 26 матчей, забив 13 мячей и отдав 8 результативных передач.

"Спартак" завершил сезон-2022/23 на третьем месте в РПЛ. Соболев пропустил два последних матча чемпионата России.