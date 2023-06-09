9 июня, 15:58
ММА

Боец Минаков может покинуть Bellator

Пресс-служба Bellator/ ТАСС
Виталий Минаков
© Пресс-служба Bellator/ ТАСС

Спортсмен сообщил, что может провести бой в России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Виталий Минаков может покинуть Bellator и провести поединок в России. Об этом он рассказал журналистам в пятницу.

"У меня есть предложения от четырех организаций. В Bellator никак не получается провести бой", - сказал Минаков.

Ранее спортсмен не смог получить визу в США. В последнем поединке Минаков осенью 2021 года проиграл суринамцу Саиду Соуме техническим нокаутом в третьем раунде на турнире Bellator в Москве. В послужном списке 38-летнего россиянина 22 победы и 2 поражения в смешанных единоборствах. 

Теги:
ММА
© Информационное агентство ТАСС
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