9 июня, 16:23
Футбол в России

Футболист Дивеев продлил контракт с московским ЦСКА до 2028 года

Михаил Терещенко/ ТАСС
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Защитник выступает за армейскую команду с лета 2019 года

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский защитник Игорь Дивеев подписал новый контакт с московским футбольным клубом ЦСКА. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение игрока рассчитано до лета 2028 года.

Дивееву 23 года, он выступает за ЦСКА с лета 2019 года, перейдя из "Уфы". В составе московской команды защитник провел 132 матча в различных турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. За сборную России Дивеев принял участие в 14 встречах, забив один гол.

В нынешнем сезоне ЦСКА занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступив только петербургскому "Зениту". 11 июня столичный клуб сыграет в суперфинале Фонбет - Кубка России против "Краснодара". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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