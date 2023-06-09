Джокович вышел в финал Roland Garros, обыграв первую ракетку мира Алькараса

Соперником серба станет победитель матча между Каспером Руудом и Александром Зверевым

ТАСС, 9 июня. Сербский теннисист Новак Джокович в пятницу в полуфинальном матче Roland Garros обыграл испанца Карлоса Алькараса, занимающего первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 в пользу серба. При счете 3:4 во втором сете Джокович взял медицинский тайм-аут. При счете 1:1 в третьей партии медицинский перерыв взял уже испанский теннисист, когда счет во втором сете был 4:1 в пользу Джоковича, Алькарас повторно вызвал доктора на корт. В финале турнира Джокович сыграет с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом и представителем Германии Александром Зверевым. Решающий матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня.

Пятничный матч стал второй встречей Джоковича и Алькараса, первая состоялась в мае 2022 года на турнире серии "Мастерс" в Мадриде, тогда сильнее оказался испанец - 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5).

Джоковичу 36 лет, он является третьей ракеткой мира и одним из рекордсменов по победам на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде - на счету серба и испанца Рафаэля Надаля по 22 титула. Предстоящий финал Roland Garros станет для Джоковича 34-м финалом турнира Большого шлема в карьере. Всего сербский теннисист выиграл 93 турнира под эгидой ATP, также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса. Джокович рекордные 387 недель возглавлял мировой рейтинг.

Алькарасу 20 лет, на его счету 10 титулов ATP. Лучшим результатом испанца на турнирах Большого шлема является победа на US Open 2022 года.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из россиян Roland Garros выигрывал Евгений Кафельников (1996).