Ретро-матч между сборной России и "Зенитом" пройдет 15 июня

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ретро-матч, посвященный победам петербургского "Зенита" в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА и успешному выступлению сборной России на чемпионате Европы 2008 года, пройдет 15 июня в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч будет сыгран на "Газпром Арене", встреча пройдет в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума.

За сборную России сыграют Роман Адамов, Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Олег Иванов, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Иван Саенко, Игорь Семшов, Егор Титов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев. Тренерами российской сборной будут Игорь Корнеев и Александр Бородюк.

В состав петербургской команды вошли Александр Анюков, Андрей Аршавин, Милан Вьештица, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Виктор Файзулин, Роман Широков, Фатих Текке, Александр Горшков, Александр Бухаров. Тренерами команды будут Михаил Бирюков и Анатолий Давыдов.

В 2008 году "Зенит" стал обладателем Кубка УЕФА, победив в финальном матче шотландский клуб "Рейнджерс" со счетом 2:0. В игре за Суперкубок УЕФА петербургская команда оказалась сильнее английского "Манчестер Юнайтед" (2:1), который в том году выиграл Лигу чемпионов. Сборная России на чемпионате Европы дошла до полуфинала, где уступила будущему победителю команде Испании (0:3), на групповом этапе российские футболисты проиграли испанцам (1:4), обыграли греков (1:0) и шведов (2:0), а в четвертьфинале в дополнительное время победили сборную Нидерландов (3:1).