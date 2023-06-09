Сборная России по баскетболу проиграла команде Белоруссии в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 83:80 в пользу гостей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу в пятницу со счетом 80:83 уступила команде Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком встречи стал форвард белорусской команды Максим Салаш, набравший 30 очков. В составе сборной России больше всех очков набрал нападающий Филипп Гафуров - 19.

11 июня команды проведут еще один матч в Москве. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.