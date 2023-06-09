Лукич считает, что молодые баскетболисты достойно заменяют ветеранов сборной России

В пятницу российская национальная команда проиграла сборной Белоруссии в товарищеском матче

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Молодые игроки, вызванные в сборную России по баскетболу, на хорошем уровне заменяют ветеранов. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал главный тренер российской национальной команды Зоран Лукич.

9 июня сборная России со счетом 80:83 уступила команде Белоруссии в товарищеском матче, который прошел в Москве.

"Результат матча, конечно, важен. Но главный смысл этих игр в получении ребятами игровой практики. С одной стороны, это (вызов молодых игроков - прим. ТАСС) вынужденный шаг, с другой - эти сборы и матчи очень полезны для молодежи. Хочу сказать, что группа новых молодых игроков достойно заменяет стариков сборной", - отметил Лукич.

11 июня команды проведут еще один матч в Москве. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.