Путин заявил, что победы россиян на чемпионате мира по дзюдо поднимают престиж IJF

По мнению российского лидера, присуждение золотой медали российскому дзюдоисту Иналу Тасоеву показывает, что у организации "все по-честному"

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что присуждение золотой медали российскому дзюдоисту Иналу Тасоеву на прошедшем в мае чемпионате мира в Катаре поднимает престиж Международной федерации дзюдо (IJF), потому что у них "все по-честному". Такое мнение он высказал во время посещения новой Академии единоборств в парке науки и искусства "Сириус".

В финальной схватке чемпионата мира, которая прошла 13 мая, Тасоев уступил французу Тедди Ринеру, так как судьи сначала не усмотрели техники дзюдо в одном из приемов россиянина, который привел к падению соперника. Однако впоследствии IJF сделала вывод, что за эту атаку Тасоеву могла быть присуждена оценка, поэтому объявила обоих финалистов победителями соревнований.

Эпизод с приемом Тасоева Путину продемонстрировали на мультимедийном экране во время посещения академии, однако президент отметил, что уже видел эту трансляцию. "Я смотрел. Был, честно говоря, разочарован [первоначальным решением судей]: как же так", - рассказал президент. Он, однако, дал высокую оценку последующему решению IJF. "Это будет поднимать престиж Международной федерации [дзюдо], потому что это значит, что у них все по-честному. А это в спорте чрезвычайно важно", - подчеркнул президент РФ. Комментируя же выступление Ринера, Путин отметил, что "французский борец является выдающимся дзюдоистом".

Чемпионат мира проходил в Дохе. Российские дзюдоисты выступали на нем в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. После решения IJF в активе российских спортсменов стало две золотые медали, первую завоевал Арман Адамян в весовой категории до 100 кг.