Миллер: Академия единоборств в Сириусе является объектом мирового класса

В пятницу Академию единоборств посетил президент РФ Владимир Путин

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 июня. /ТАСС/. Академия единоборств в Парке науки и искусства "Сириус", построенная в рамках программы "Газпром - детям", является объектом мирового класса для дзюдо и самбо. Об этом заявил в пятницу председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Академию единоборств.

9 июня Академию единоборств посетил президент РФ Владимир Путин. Миллер, глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и олимпийский чемпион по дзюдо 2012 года Мансур Исаев провели для главы государства экскурсию по спортивному центру.

"Проект построен в рамках программы "Газпром - детям". В ее рамках в 74 субъектах РФ построено более 2 тыс. спортивных объектов, из которых 204 физкультурно-оздоровительных комплекса, в этих объектах ежесуточно занимаются более 250 тыс. человек. Здесь на федеральной территории Сириус мы построили самый просторный и, уверен, самый современный в мире центр художественной гимнастики. Академия единоборств построена за 2,5 года и является самым крупным проектом программы - общая площадь 63,5 тыс. квадратных километров", - сказал Миллер.

"Сюда входят центр подготовки и тренировки, центр проведения соревнований, гостиничный и медико-восстановительный комплексы. Без сомнения, это объект мирового класса для дзюдо и самбо. В центре находится самый большой в мире зал дзюдо с 12 татами", - добавил он.

Спортивный комплекс "Академия единоборств" был введен в эксплуатацию 12 января 2023 года. Планируемая штатная численность центра - около 400 специалистов. В настоящее время на базе Академии единоборств проводятся учебно-тренировочные сборы национальной команды России по дзюдо. До декабря спорткомплекс находится в безвозмездном пользовании у образовательного фонда "Талант и успех".