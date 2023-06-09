Рууд и Джокович встретятся в финале Roland Garros

В полуфинале Рууд обыграл представителя Германии Александра Зверева

ТАСС, 9 июня. Норвежский теннисист Каспер Рууд в пятницу в полуфинальном матче Roland Garros обыграл представителя Германии Александра Зверева. Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:0 в пользу норвежца, имеющего на турнире 4-й номер посева. Звереву на турнире был присвоен 22-й номер посева. В финале турнира Рууд сыграет против серба Новака Джоковича (3) который ранее в пятницу со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 обыграл испанца Карлоса Алькараса (1). Решающий матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня.

Джокович и Рууд ранее встречались четыре раза: дважды на турнире серии "Мастерс" в Риме и дважды на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Во всех четырех встречах победу одержал серб, при этом Рууд не смог взять ни одного сета.

Рууду 24 года, он занимает 4-е место в рейтинге ATP, на его счету 10 побед на турнирах под эгидой организации. Предстоящий финал Roland Garros станет для норвежца третьим финалом турнира Большого шлема в карьере: в 2022 году Рудд добирался до решающих матчей на Roland Garros и на US Open, но проиграл испанцу Рафаэлю Надалю и Алькарасу соответственно.

Звереву 26 лет, он располагается на 27-м месте в мировом рейтинге, на его счету 19 титулов ATP. Лучший результат теннисиста на турнирах Большого шлема - выход в финал US Open 2020 года, тогда он уступил австрийскому спортсмену Доминику Тиму. На Олимпийских играх в Токио Зверев завоевал золото в одиночном разряде, обыграв в финале россиянина Карена Хачанова.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из россиян Roland Garros выигрывал Евгений Кафельников (1996).