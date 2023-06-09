Молодежная сборная России по футболу проведет два товарищеских матча

Команда встретится с молодежной сборной Белоруссии и клубом "Торпедо-БелАЗ"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футболисты молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) проведут две товарищеские игры в рамках учебно-тренировочного сбора. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Учебно-тренировочный сбор команды под руководством Ивана Шабарова пройдет с 10 по 19 июня в Новогорске и Минске. 15 июня россияне в Борисове сыграют с молодежной сборной Белоруссии, встреча начнется в 16:30 мск. 18 июня российские футболисты сыграют в Жодино с местным клубом "Торпедо-БелАЗ" (начало - в 18:30 мск).

В состав сборной России вошли 23 футболиста: вратари Даниил Худяков ("Локомотив"), Даниил Веселов ("Крылья Советов"), Даниил Голиков ("Краснодар"), защитники Ярослав Крашевский ("Спартак"), Артем Бескибальный ("Строгино"), Денис Першин, Матвей Лукин (оба - ЦСКА), Иван Лепский, Станислав Бессмертный (оба - "Динамо"), Павел Бочаров ("Ростов"), Юрий Коледин ("Звезда"), полузащитники Иван Пяткин, Даниил Зорин (оба - "Спартак"), Илья Грибакин ("Чертаново"), Данила Козлов, Алексей Барановский, Дмитрий Васильев (все - "Зенит"), Матвей Кисляк (ЦСКА), Игорь Дмитриев ("Ленинградец"), Иван Зазвонкин ("Динамо"), Вадим Раков ("Локомотив"), нападающие Павел Мелешин ("Спартак"), Александр Кокшаров ("Краснодар").

Молодежная сборная России проведет первые матчи под руководством Шабарова. Ранее командой руководил Михаил Галактионов, который сейчас возглавляет московский "Локомотив", контракт специалиста истек 31 декабря 2022 года. Шабарову 44 года, с 2019 года он возглавлял юношескую сборную среди игроков 2004 года рождения.