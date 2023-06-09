Кенийская легкоатлетка Кипьегон побила мировой рекорд в беге на 5 000 метров

Спортсменка на этапе Бриллиантовой лиги в Париже преодолела дистанцию за 14 минут 5,20 секунды

ТАСС, 9 июня. Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон в пятницу установила новый мировой рекорд в беге на 5 000 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Кипьегон преодолела дистанцию за 14 минут 5,20 секунды. Прошлый мировой рекорд был установлен эфиопской легкоатлеткой Летесенбет Гидей в 2020 году (14 минут 6,62 секунды). 3 июня Кипьегон установила мировой рекорд на дистанции 1 500 метров (3 минуты 49,11 секунды).

Также в пятницу норвежец Якоб Ингебригтсен обновил мировой рекорд в беге на 2 мили (3 218 метров). Спортсмен преодолел дистанцию за 7 минут 54,10 секунды. Прежний мировой рекорд, установленный кенийским легкоатлетом Даниэлем Коменом, держался с 1997 года (7 минут 58,61 секунды).

Кипьегон 29 лет. Она является двукратной чемпионкой мира и Олимпийских игр, два раза Кипьегон завоевывала серебряные медали мировых первенств.

Ингебригтсену 22 года, он является олимпийским чемпионом 2021 года в беге на 1 500 метров, на счету норвежца также по одной золотой и серебряной медали чемпионата мира 2022 года и четыре золотые награды чемпионатов Европы.