Дзюдоист Тасоев рассказал, что узнал о присвоении ему золота чемпионата мира на тренировке

Международная федерация дзюдо в пятницу объявила и россиянина, и француза Тедди Ринера победителями чемпионата мира в Дохе

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский дзюдоист Инал Тасоев узнал о решении Международной федерации дзюдо (IJF) присудить ему золотую медаль чемпионата мира в Дохе во время тренировки в новой Академии единоборств на федеральной территории Сириус. Об этом Тасоев рассказал ТАСС в пятницу.

"Я узнал об этом решении от наших главных тренеров и от спортивного директора ФДР (Федерации дзюдо России - прим. ТАСС) Кирилла Денисова. У нас шла тренировка, она была приостановлена, и нам всем огласили это решение. Конечно, это приятно. Теперь это не второе место, я не призер, не вице-чемпион. Все равно в той ситуации я прежде всего винил себя, потому что всегда прежде всего на себя, на свои ошибки смотрю. Не оценили действие, значит, моя ошибка. Я не судья, мое дело - бороться", - рассказал Тасоев.

9 июня пресс-служба IJF сообщила, что организация приняла решение о присуждении золотой медали чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг Тасоеву. В финальной схватке, которая прошла 13 мая, Тасоев уступил французу Тедди Ринеру. Россиянин в контратаке смог применить прием, который привел к падению соперника, но судьи не усмотрели в действиях Тасоева техники дзюдо. После экспертного анализа IJF объявила обоих спортсменов победителями соревнований и присудила Тасоеву золотую медаль и рейтинговые очки к Олимпиаде в Париже.