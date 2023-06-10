"Манчестер Сити" и "Интер" сыграют в финале футбольной Лиги чемпионов

Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле

СТАМБУЛ, 10 июня. /ТАСС/. Английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер" в субботу сыграют в финале Лиги чемпионов сезона-2022/23. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

"Манчестер Сити" показывал уверенную игру на протяжении всего турнира: подопечные Хосепа Гвардиолы не потерпели ни одного поражения и вышли в финал, сломив сопротивление сильных соперников. На групповом этапе "Манчестер Сити" занял первое место в группе G, набрав 14 очков, второй стала германская "Боруссия" из Дортмунда (9 очков), третьей - испанская "Севилья" (5), четвертым - датский "Копенгаген" (3). В ночь на 1 июня "Севилья", вылетевшая в Лигу Европы, в седьмой раз стала победителем турнира, обыграв в финале итальянскую "Рому" (1:1, 4:1 - по пенальти).

В 1/8 финала "Манчестер Сити" по сумме двух матчей обыграл германский "Лейпциг": первый матч завершился вничью (1:1), однако в Манчестере подопечные Гвардиолы нанесли "Лейпцигу" разгромное поражение (7:0). Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в том матче забил пять голов, став вторым игроком после аргентинца Лионеля Месси, которому удалось забить пять мячей в одном матче плей-офф Лиги чемпионов. В четвертьфинале английская команда по сумме двух встреч переиграла германскую "Баварию" (3:1, 1:1), а в полуфинале была сильнее победителя Лиги чемпионов 2022 года - испанского "Реала" (1:1, 4:0).

"Интер" вышел в плей-офф, заняв второе место в группе C и набрав 10 очков. Первой стала "Бавария" (18), третьей - испанская "Барселона" (7), четвертой - чешская "Виктория" (0). В 1/8 финала подопечные Симоне Индзаги прошли португальский "Порту" (1:0, 0:0), в 1/4 финала команда из Милана оказалась сильнее португальской "Бенфики" (2:0, 3:3). В полуфинале "Интер" в двух матчах переиграл принципиального соперника - итальянский "Милан" (2:0, 1:0).

Команды в третий раз проведут очный матч и первый - в еврокубках, до этого "Манчестер Сити" и "Интер" встречались в товарищеских играх в 2010 и 2011 годах. Команды обменялись победами, обе встречи завершились со счетом 3:0.

Олимпийский стадион в Стамбуле второй раз в истории примет финал Лиги чемпионов: впервые финальный матч главного еврокубкового турнира прошел в Стамбуле в 2005 году, тогда английский "Ливерпуль" в серии пенальти победил "Милан", отыгравшись со счета 0:3 после первого тайма. После этого многие болельщики стали называть этот матч "стамбульским чудом".

Статистика команд в турнире и результаты сезона

"Манчестер Сити" сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз в истории. Впервые команда получила шанс выиграть главный европейский клубный турнир в 2021 году, однако тогда с минимальным счетом уступила английскому "Челси" (0:1). В случае победы в матче против "Интера" "Манчестер Сити" завоюет второй еврокубок в истории: в 1970 году команда выиграла Кубок обладателей кубков, обыграв в финале польский "Гурник" (2:1).

"Интер" сыграет в финале Лиги чемпионов в шестой раз: на счету команды три победы в турнире (в 1964, 1965 и 2010 годах), дважды миланцы уступали в финальной игре (1967, 1972). Если "Интер" обыграет "Манчестер Сити", то сравняется по числу побед в Лиге чемпионов с нидерландским "Аяксом", рекордсменом по победам в турнире является "Реал" (14).

"Манчестер Сити" подходит к финалу в качестве победителя чемпионата и Кубка Англии. В национальном первенстве команда из Манчестера набрала 89 очков, на 5 очков опередив "Арсенал", возглавлявший турнирную таблицу на протяжении большей части сезона. 3 июня подопечные Гвардиолы стали обладателями Кубка Англии, переиграв в финале "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Лидером "Манчестер Сити" является Холанд, перешедший в команду в июле 2022 года из дортмундской "Боруссии". В 52 матчах во всех турнирах норвежец забил 52 гола и отдал 9 результативных передач. В чемпионате Англии Холанд забил 36 мячей, установив новый рекорд турнира. Холанд является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги чемпионов с 12 голами, рекорд по голам за сезон принадлежит португальцу Криштиану Роналду (17).

"Интер" в сезоне-2022/23 стал обладателем Кубка Италии, в финальном матче миланцы со счетом 2:1 обыграли "Фиорентину". В чемпионате страны "Интер" занял третье место, победителем турнира в третий раз в истории стал "Наполи". В текущем сезоне итальянские команды вышли в финал каждого из трех еврокубков, однако в двух из них потерпели поражения: "Рома" в финале Лиги Европы уступила "Севилье", "Фиорентина" в финальном матче Лиги конференций не смогла обыграть английский "Вест Хэм" (1:2).

Лидером "Интера" можно назвать камерунского голкипера Андре Онана, который в текущем розыгрыше Лиге чемпионов является лидером по числу сейвов (45). Рекордсменом по этому показателю является бельгиец Тибо Куртуа, который спас ворота 59 раз в предыдущем сезоне.

Тренерская дуэль

Победа в финале будет иметь огромное значение не только для футболистов, но и тренеров играющих команд. Гвардиола дважды становился победителем Лиги чемпионов в качестве главного тренера, оба раза - с "Барселоной" (2009, 2011). После этого испанец был тренером "Баварии", с которой не смог добиться успехов на европейской арене, с 2016 года специалист возглавляет "Манчестер Сити" и во второй раз сыграет в финале главного европейского турнира. Индзаги, возглавляющий "Интер" с 2021 года, может впервые в тренерской карьере выиграть еврокубок.

Обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе петербургского "Зенита", бывший футболист английских клубов "Рединг" и "Фулхэм" Павел Погребняк высказал ТАСС мнение, что команды покажут результативный футбол, и считает, что шансы на победу у обоих клубов равны, несмотря на то что "Манчестер Сити" подходит к игре в роли фаворита. "На данный момент мы, конечно, берем лучшую команду в мире, это "Манчестер Сити", понятно, что она является фаворитом. Но "Интер" с таким подбором футболистов и тренерской идеей не сильно уступает "Манчестер Сити". Все же это финал, поэтому шансы 50 на 50", - сказал Погребняк.

"Сейчас говорят, что итальянский футбол возрождается, что топ-клубы на виду, но давайте быть честными в том, что пока английский футбол - это эталон вообще мирового спорта. Это номер один и по уровню, и по финансовой составляющей, и по тому, насколько квалифицированны футболисты", - добавил он.

Главным арбитром матча будет поляк Шимон Марчиняк, судивший финал чемпионата мира 2022 года в Катаре. 1 июня польская газета Przeglad Sportowy сообщила, что Марчиняк посетил мероприятие, организованное одним из лидеров националистической польской партии "Конфедерация" Славомиром Ментценом, и может быть отстранен от работы на финале. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в комментарии для Przeglad Sportowy сообщила, что организация считает неприемлемыми ценности, продвигаемые партией. Марчиняк заявил, что "никогда не поддерживал какую-либо политическую партию или отдельного политика", а также отстранился от любых радикальных, расистских или антисемитских взглядов, позже в УЕФА подтвердили, что Марчиняк будет работать на финале Лиги чемпионов.

В сезоне-2022/23 клубы из России не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета УЕФА.